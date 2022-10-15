Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pasın ardından taktik çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Siyah-beyazlılar, yarın 20.00'de Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk edecek.