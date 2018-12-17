İki takım oyuncuları, galibiyet için büyük mücadele verirken, centilmenlikten ayrılmadan bunu gerçekleştirme gayreti içinde oldu. Maçta her iki takımın futbolcuları toplam 30 faul yaptı. Bu faullerin 16'sını Beşiktaşlı oyuncular, 14'ünü ise Trabzonsporlu isimler yaptı.