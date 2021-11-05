Beşiktaş Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 12. hafta maçına sahne olacak Beşiktaş Trabzonspor maçı maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 6 Kasım akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Djaniny