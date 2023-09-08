Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.