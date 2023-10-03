Beşiktaş Token işleme açılıyor
Beşiktaş'ın Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşiktaş Token'ın ön satışı 3 saniye gibi rekor bir süreyle tükenirken, Beşiktaş Token bugün saat 16.00'da işleme açılıyor.
Giriş: 03.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:52
Beşiktaş'ın Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiği Beşiktaş Token'ın ön satışı 3 saniye gibi rekor bir süreyle tükenirken, Beşiktaş Token, bugün saat 16.00'da işleme açılıyor.
Beşiktaş Token sahibi taraftarlar, kulüp tarafından yapılacak anketlere katılarak, alınacak kararlarda söz sahibi olmak gibi birçok avantaja sahip olacak.