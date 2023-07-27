Beşiktaş Tirana karşılaşması için geri sayıma başlandı. 1 yıllık aranın ardından yeniden Avrupa'ya geri dönen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için ilk engel olan Tirana'yı bu akşam evinde konuk edecek. İşte, siyah beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş Tirana maçına dair ayrıntılar...