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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK Tirana maçı bilet fiyatları... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bilet fiyatları...

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak adını Konferans Ligi elemelerinde yer almaya hak kazanan Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında bu akşam Arnavutluk ekibi Tirana karşısında avantaj arıyor. İşte, merakla beklenen Beşiktaş Tirana mücadelesine dair bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:05
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        • 1

          Beşiktaş Tirana karşılaşması için geri sayıma başlandı. 1 yıllık aranın ardından yeniden Avrupa'ya geri dönen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için ilk engel olan Tirana'yı bu akşam evinde konuk edecek. İşte, siyah beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş Tirana maçına dair ayrıntılar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ TİRANA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

          Zorlu eşleşmenin rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş Tirana maçının yayıncı kanalı S Sport Plus olarak açıklandı.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Aboubakar, Muleka.

        • 5

          BEŞİKTAŞ TIRANA MAÇI BİLET FİYATLARI

          VIP 100: 7.500TL

          VIP 101-126: 7.000TL

          1. Kategori: 2.500TL

          102-125 Blok: 1.750TL

          2. Kategori: 1.600TL

          3. Kategori: 1.250TL

          4. Kategori: 850TL

          415-416 Blok: 850TL

          5. Kategori: 750TL

          414-417 Blok: 750TL

          6. Kategori: 650TL

          413-418 Blok: 650TL

          7. Kategori: 475TL

          8. Kategori: 450TL

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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