Beşiktaş teknik heyetinde ayrılık

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Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Bayram Bektaş’ın ardından diğer yardımcı antrenör Eren Şafak da siyah beyazlı takım ile yollarını ayırdı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor teknik direktörü oldu.

2015 yılından bu yana Şenol Güneş’in ekibinde yer alan Eren Şafak, A Milli Takım’da da Güneş yardımcı antrenörü olarak görev almıştı.