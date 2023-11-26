Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Futbolculara öz güven geldi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, seri yakalamak adına bu galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün maçın zor olacağını bildiklerini belirtti.

Samsunspor'un sezon içinde bambaşka bir kimliğe büründüğüne işaret eden Çalımbay, "Sezona biraz kötü başlamıştı ama sonraları gayet iyi şekilde düzelmiş. İlk yarı biz istediğimiz hiçbir şeyi tam yapamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değişikliği ve taktik değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. Ama çok güzel bir maç oldu. Gerçekten iyi bir lig maçı oldu. Biz de galibiyet için oynadık, Samsun da galibiyet için oynadı. Biz değerlendirdik pozisyonlarımızı, galip geldik." ifadesini kullandı.

Çalımbay, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bizim bir seri yakalamamız lazım, eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak onun için de galibiyet daha önemliydi. Bugün de çok mutluyum, deplasmanda uzun süredir galibiyetimiz yoktu, deplasmanda da galibiyet elde ettik. Yani bunun en büyük faydası da futbolcu arkadaşlarımızın hepsine bir öz güven geldi artık. Herkes daha rahat, daha iyi çalışıyor. Kendilerini veriyorlar. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.