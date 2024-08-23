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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Haftaya çok farklı olacak - Futbol Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: Haftaya çok farklı olacak

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 3-1 öne geçmelerine rağmen 3-3 berabere kaldıkları Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:36
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        "Haftaya çok farklı olacak"
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        UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "HAFTAYA DAHA FARKLI OLACAK"

        Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak." dedi

        "RAFA'YI 10 NUMARADA KULLANMAK YERİNE 3 ORTA SAHAYLA OYNAMAK İSTEDİK"

        Başarılı teknik adam ayrıca, "Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano'nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa'yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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