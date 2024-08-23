UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAFTAYA DAHA FARKLI OLACAK"

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İlk yarıya iyi başladık. Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurdukça basit top kayıpları yaptık. istediğimiz oyunu tam anlamında yapamadık. daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak." dedi