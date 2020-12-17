Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı maçı için heyecan dorukta. Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, sahasında Mersin temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda siyah beyazlılarda tek hedef son 16'ya kalmak. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu maçı 17 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş : Utku Yuvakuran, Montero, Welinton, Rıdvan, Rosier, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Aboubakar, Larin