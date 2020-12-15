Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Taktik programla devam eden idmanda oyuncular, sonraki bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.