Avrupa Ligi'nde Braga'ya 2-1 mağlup olarak K Grubu'nda 3. maçında 3. yenilgisini alan Beşiktaş, taraftarını kahretmeye devam etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla tarihinde ilk kez evinde oynadığı üst üste 4 maçta galibiyet alamadı. Kartal, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde Genk ve Malmö'ye, bu sezon ise Wolves ve Braga'ya Vodafone Park'ta kaybetti.