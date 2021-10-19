Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi

Karşılaşmada 4. golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

ERSİN VE SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu´na ise destek çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın lehine uzun süre tempo tutulurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu´na da alkışlarla destek verildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu özelinde tüm takımı tribünlere davet etti. Soyunma odasına giden Sergen Yalçın, taraftarların uzun süre tempo tutmasının ardından tekrardan yeşil zemine geldi ve taraftarları selamladı.