Beşiktaş taraftarından Aboubakar ve Ghezzal'a büyük şok!

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Aboubakar ve Ghezzal büyük şok yaşadı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Aboubakar ve Ghezzal’ı, siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklarla protesto etti.

ABOUBAKAR 72 GÜN SONRA PROTESTOYLA KARŞILANDI Beşiktaş’ta 72 gündür takımdan ayrı kalan Vincent Aboubakar ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam anlamıyla performansa veremeyen Rachid Ghezzal, taraftardan tepki gördü. İki oyuncu 81’inci dakikada Cenk Tosun ve Rashica’nın yerine oyuna dahil oldu. Taraftarlar, Aboubakar ve Ghezzal’ın ismi anons edilirken bir süre ıslıklarla tepki gösterdi.