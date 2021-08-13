Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

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