Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kartının haksız olduğunu savunan siyah-beyazlılar, Uğurlu'nun geçmişte görev aldığı tartışmalı pozisyonların yer aldığı paylaşımda "'Uğurlu' mu, uğursuz mu? Kasıt 'VAR' mı, yok mu? 'Hakem' mi, değil mi?" ifadelerini kullanarak TFF'yi etiketledi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."