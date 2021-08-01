Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde Kayserispor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında, sol uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen, bugün ise Acıbadem Hastanesi´nde MR görüntülemesi gerçekleştirilen futbolcumuz Welinton Souza´nın uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Welinton Souza´nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."