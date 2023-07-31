Beşiktaş'tan Vargas hamlesi! İşte rakam...
Beşiktaş, Ante Rebic'in ardından bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekibinin Arjantinli Matias Vargas ile görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi.
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ante Rebic’in ardından bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor.
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Girişimlerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak. Siyah beyazlılar, Arjantinli oyuncu için bu hafta içinde temaslarını yoğunlaştıracak.
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Kariyerini Çin'de sürdüren Vargas'ın da siyah beyazlı formayı giymek istediği gelen haberler arasında.
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Siyah beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 300 bin avro civarında maaş teklif edeceği kaydedildi.
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2021-2022 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Vargas, 36 maça çıktı. Bu süreçte rakip fileleri 5 kez sarsan Arjantinli futbolcu, arkadaşlarına da 13 gol pası verdi.
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Çin'in Shangai Port takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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