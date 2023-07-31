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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Vargas hamlesi! İşte rakam... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Vargas hamlesi! İşte rakam...

        Beşiktaş, Ante Rebic'in ardından bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekibinin Arjantinli Matias Vargas ile görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 17:21
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          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Ante Rebic’in ardından bir kanat oyuncusu daha kadrosuna katmak istiyor.

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          Girişimlerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak. Siyah beyazlılar, Arjantinli oyuncu için bu hafta içinde temaslarını yoğunlaştıracak.

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          Kariyerini Çin'de sürdüren Vargas'ın da siyah beyazlı formayı giymek istediği gelen haberler arasında.

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          Siyah beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 300 bin avro civarında maaş teklif edeceği kaydedildi.

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          2021-2022 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Vargas, 36 maça çıktı. Bu süreçte rakip fileleri 5 kez sarsan Arjantinli futbolcu, arkadaşlarına da 13 gol pası verdi.

        • 6

          Çin'in Shangai Port takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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