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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Vargas hamlesi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Vargas hamlesi

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

        Ajanslar
        Giriş: 21.07.2023 - 11:34
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          beIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Shanghai Port forması giyen Matias Vargas'a teklifte bulundu.

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          26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine Velez altyapısında başladı.

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          Sırasıyla Espanyol, Adana Demirspor ve SH Port takımlarında forma giydi.

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          Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'yla 2 müsabakaya çıktı.

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