Beşiktaş'tan Vargas hamlesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Giriş: 21.07.2023 - 11:34
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beIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Shanghai Port forması giyen Matias Vargas'a teklifte bulundu.
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26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine Velez altyapısında başladı.
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Sırasıyla Espanyol, Adana Demirspor ve SH Port takımlarında forma giydi.
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Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'yla 2 müsabakaya çıktı.