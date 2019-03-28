Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı formalar, Uzak Doğu ülkelerinde satılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman'ın Uzak Doğu seyahatinde Japonya'nın eğlence, etkinlik ve online ticaret sektöründeki şirketlerinden Amuse Co. ile yaptığı anlaşma kapsamında, Kagawa'nın formalarının bu bölgede satışa sunulacağı kaydedildi.

Firmanın bu anlaşmayla, Beşiktaş resmi ürünleri ile kendileri tarafından dizayn edilecek ürünlerin satışını da Japonya'da yapacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Özellikle Asya ve Uzak Doğu pazarı, globalleşme projemizin en önemli odak noktası. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Amuse Co.ile yaptığımız anlaşma kapsamında Beşiktaş forması giymiş Uzak Doğulu taraftarları da sokaklarda göreceğiz. Bu hem bizim hem de Türk sporu için bir gurur vesilesi." ifadelerini kullandı.