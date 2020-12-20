Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında bu akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte Türkiye'de bir ilke imza atıyor.

Özellikle NBA'de sıkça görülen sanal tribünü, Vodafone Park'a taşıyan Beşiktaş, sahanın etrafına LED ekranlar kurdu. Resmi internet sitesinden 'online tribün' bileti satışa çıkaran Beşiktaş'ın bu kampanyasına yoğun talep gösterilirken Beşiktaşlı taraftarlar tüm biletleri tüketti.

Beşiktaş maç öncesinde taraftarlarının tribündeki yerlerini aldığını da duyurdu.