Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'tan Türkiye Futbol Federasyonu'na erteleme talebi geldi.

Siyah-beyazlı kulüp, takımda artan koronavirüs vakalarından dolayı Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu.

Son olarak Önder Karaveli ve 3 diğer futbolcunun koronavirüse yakalandığı ekipte, Turkcell Süper Kupa finalinde de pek çok oyuncu koronavirüs nedeniyle kadroya dahil edilmemişti.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan mücadele, takvimde 9 Ocak Pazar günü saat 19:00'da yer alıyor.

TALİMAT NE DİYOR?

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce açıkladığı "Müsabakalarda Uygulanacak Covid 19 Tedbirlerine İlişkin Talimat"taki ilgili maddelere göre, maçların ertelenmeyeceği kesin bir dille belirtiliyor.



Öte yandan; takımlarda oynama uygunluğu olan futbolcu sayısının 9'un altına düşmesi halinde ise hükmen mağlubiyet kararı verileceği ifade ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayınladığı talimatta, 5 maddenin 8. ve 9. fıkralarında yer alan kararlar şöyle;

"MADDE 5 – ORGANİZASYON VE SORUMLULUK;

8- Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez.

9- Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz."