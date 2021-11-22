Beşiktaş, GZT Giresunspor maçını Pazar gününe alınmasını istedi.

Siyah beyazlılar, TFF’ye yaptığı başvuruda Süper Lig’in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın 1 gün sonraya alınmasına talep etti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü oynanacak Ajax maçı nedeniyle 1 gün erteleme talep etti.

TFF’nin başvuru kabul etmesi halinde, mücadele 28 Kasım Pazar günü yapılacak.