Beşiktaş'tan Tayyip Talha atağı!

Beşiktaş transferin bitimine kısa bir süre kala yeniden atağa geçti.Sol kanat için Nathan Redmond'ı Southampton'dan 1 yıllığına kiralayan siyah beyazlılar, bek bölgesine ise Alanyaspor'dan uzun süredir peşinde olduğu Tayfur Bingöl'ü aynı şekilde kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar stopere takviye için ise daha önce de temaslarda bulunduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek için harekete geçti. Savunmaya yerli hamle için Kaan Ayhan ve Koray Günter'den beklediği yanıtı alamayan Beşiktaş, Tayyip Talha için Akdeniz ekibi ile temaslarını yeniden sıklaştırdı. Adana Demirspor'un 2 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim için görüşmeler devam ediyor.