Süper Lig'in 26. haftasında bu hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, taraftarına çağrıda bulundu. Alınan karar gereği seyircisiz oynanacak derbi için Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı, bir paylaşım yaparak siyah-beyazlı kafileyi derbiye uğurlamak için Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanma çağrısı yapmıştı. Beşiktaş konuya ilişkin bir açıklama yaparak söz konusu bu uğurlama etkinliğinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı’na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Ancak;

Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.

Hal böyle iken;

İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."