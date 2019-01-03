Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida’nın Fulham, West Ham United ve Everton tarafından izlendiği, Fransız ekibi Monaco’nun da bu oyuncunun transferi için girişimde bulunduğu bildirildi. Hırvat basınında yer alan haberlerde tecrübeli oyuncunun sezon başından beri gösterdiği performansla Avrupa devlerinin hedefi olduğu hatırlatıldı.

Mali açıdan sorunlu bir dönem geçiren Beşiktaş’ın da Vida’yı 12 milyon euroya satmak istediği belirtildi.

LJAJİC

Öte yqandan Beşiktaş'ta kiralık oynayan Ljajic’in, Torino’ya geri döneceği iddia ediliyordu. Beşiktaş bunları şiddetle yalanlasa da İtalya basını şimdi de yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Ljajic, Torino’ya geri dönecek ve Milan’a satılacak.

MEDEL

İngiliz basını, West Ham’ın Gary Medel’i transfer etmek için maddi anlamda her fedakarlığı yaptığını belirtti. Buna göre

Beşiktaş’a daha önce önerilen 6.5 milyon dolarlık fiyat, 8’e yükseltildi. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.