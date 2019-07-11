Udinese ile Beşiktaş arasında bir anlaşmanın çok yakın olduğu da belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol atıp, 3 de asist yaptı. Dorukhan bu performansıyla Milli Takım’da da kendine yer buldu.