AVCI VE PERDE ARKASI

Son beş sezonunu Medipol Başakşehir’de geçiren Abdullah Avcı artık Beşiktaş’ın başarısı için görev yapacak. Fikret Orman ve ekibi geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı ile bir araya gelmiş ve taraflar prensipte anlaşmaya varmıştı.