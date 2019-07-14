Enzo Roco’dan memnun olmayan ve Vida’nın yanına kaliteli bir stoper arayan Siyah-Beyazlılar’ın Leicester City’ye teklifte bulunduğu İngiliz basınında yer aldı.Geçen sezon Leicester’in, Alman takımı Freiburg’tan 21.1 milyon euroya 5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki savunma oyuncusu da İngiliz kulübünde fazla forma şansı bulamadığı için Kartal’a gelmeye sıcak bakıyor.