"Geçmişte burada oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili görmem gereken her şeyi internetteki içeriklerde ve Youtube videolarında gördüm, bunlar çok etkileyiciydi. Ama daha önemlisi şu ki; kalbimin sesi, içgüdülerim bana bunun doğru bir karar olduğunu söyledi."