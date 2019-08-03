Transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Adalı, "Transfer yapacağız ama öyle sırf transfer yapmak olsun diye transfer yapmayacağız. Camiamız biliyor, bunu da beklemiyorlar zaten. Bir iki haftaya kadar tüm transferleri tamamlayacağız ve takım hazır hale gelecek" ifadesini kullandı.