Love FIFA’ya başvurdu

Beşiktaş ile Vagner Love arasındaki ipler giderek geriliyor.

Siyah-Beyazlılar’da Teknik Direktör Şenol Güneş’in kararıyla kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmeyen 34 yaşındaki Brezilyalı forvete “Kendine kulüp bul” denilmişti. Love da “Bana 5 aylık borcunuz var. Sorun çözülemediği için transfer görüşmesi

yapamıyorum. Bonservisimi bedava verin gideyim. Yoksa ödeme yapmazsanız FIFA’ya giderim” tehdidinde bulunmuştu. Başkan Fikret Orman ise “Vagner Love’ın da alacağı var ancak FIFA’ya gidecekse uçaklar var. Love da mutsuz, biz de mutsuzuz. Belirli bir bonservis bedeli ödedik, kimse bize akılsız gözüyle bakmasın” diyerek rest çekmişti.

Bu gelişme sonrası Santos’la anlaşan Love’ın, Beşiktaş’tan bonservisini bedava almak için FIFA’ya başvurduğu bildirildi. Siyah-Beyazlı yönetim ise kısa bir süre önce Love hakkında disiplin süreci başlatma kararı almıştı.