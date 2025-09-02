Habertürk
        Beşiktaş'tan son 6 sezonun en kötü savunması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan son 6 sezonun en kötü savunması!

        Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı 8 maçta 14 gol yiyen Beşiktaş, 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:37
        Son 6 sezonun en kötüsü!
        Beşiktaş, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 8 karşılaşmada 14 gol yedi.

        Siyah-beyazlılar, ilk 8 maçta ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı.

        Bu sezona UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan giriş yapan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e (4-2, 2-0) elenerek UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St Patirck ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, play-off’a adını yazdırdı. Bu turda İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında sahasında 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda etti.

        Kartal, Süper Lig’de ise evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor’a 2-0 kaybetti.

        KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

        Siyah-beyazlı takım, söz konusu 8 müsabakada kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, bu maçlarda filelerinde tam 14 gol gördü. Kara Kartal, rakip ağları da 12 kez sarstı.

        İstanbul temsilcisi, bu süreçte en fazla golü Tüpraş Stadyumu’nda 4-2 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk mücadelesinde yedi.

        2019-2020 SEZONUNDAN SONRA EN KÖTÜ SAVUNMA PERFORMANSI

        Siyah-beyazlılar, ilk 8 maçta ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı. Kartal, o dönemde 6 Süper Lig müsabakasında 12 gol yerken, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 2 mücadelede de 5 gole engel olamadı.

        2020-2021 sezonunda ligdeki 6 karşılaşmada ağları 9 kez havalanan Kara Kartal, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta rakiplerinin 4 golünü önleyemedi.

        2021-2022 sezonunda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 müsabakada 9 golü filelerinde gören Beşiktaş, bir sonraki sezonda tümü Süper Lig’de olmak üzere 10 gol yedi.

        EN AZ GOL 2023-2024 SEZONUNDA

        2023-2024 sezonunda 6’sı UEFA Konferans Ligi elemeleri, 2’si de Süper Lig olmak üzere 8 karşılaşmada rakiplerine sadece 6 kez gol izni veren Beşiktaş’ın, geçtiğimiz sezon da Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa’da oynadığı 1 mücadelede fileleri 8 kez sarsıldı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa