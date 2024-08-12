Beşiktaş'tan sezona üst üste 5. kez galibiyetle başlangıç

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Beşiktaş, 67. sezonu oynanmaya başlanan Süper Lig'de Samsunspor'a konuk oldu. Beşiktaş, yeni transferleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

"Kara Kartal", ligde 2020-2021 sezonundan itibaren oynadığı ilk hafta müsabakalarını kazanmayı başardı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak başlayan siyah-beyazlı ekip, 2020-2021'de Trabzonspor (3-1), 2021-2022'de Çaykur Rizespor (3-0), 2022-2023'te Kayserispor (1-0), 2023-2024'te Fatih Karagümrük (1-0) ve 2024-2025'te ise Samsunspor (2-0) maçlarını kazanarak art arda 5 kez ilk hafta karşılaşmalarında hanesine 3 puanı yazdırdı.

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SON 12 SEZONUN 11'İNİ 3 PUANLA AÇTI Beşiktaş, ligde son 12 sezonun 11'inde ilk hafta maçlarından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 2012-2013'e RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak başlayan siyah-beyazlılar, takip eden sezonların ilk müsabakalarında ise aldığı galibiyetlerle ön plana çıktı. "Kara Kartal" 2019-2020'nin dışındaki 11 sezonun açılış haftalarında oynadığı maçları kazanmayı başardı.

PAULİSTA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı stoper, 36. dakikada Arthur Masuaku'nun soldan ortasına ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 33 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı. Paulista, 679 gün sonra gol sevinci yaşadı. Brezilyalı oyuncu, son olarak eski takımı Valencia'nın 2 Ekim 2022'de Espanyol ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol kaydetmişti. REKLAM

RAFA SİLVA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, siyah-beyazlı formayla çıktığı ikinci resmi mücadelede de fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçında birer gol ve asist üreten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor'u da boş geçmedi. Rafa Silva, karşılaşmanın 31. dakikasında Semih Kılıçsoy'un şık asistini iyi değerlendirerek skor tabelasını değiştirdi.

NECİP UYSAL, RIZA ÇALIMBAY'I YAKALADI Beşiktaş'ta 16. sezonuna başlayan kaptan Necip Uysal, siyah-beyazlı takımda en fazla sezonda forma giyen Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak oldu. Sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 33 yaşındaki futbolcu, altyapısında yetiştiği siyah-beyazlı ekipte 2009-2010'dan itibaren tüm sezonlarda forma giyerek Rıza Çalımbay'ı yakaladı. Beşiktaş'ın efsane futbolcuları arasında kabul edilen Çalımbay, 1980-1981'de başladığı profesyonel kariyerini 1995-1996 sezonu sonunda noktalamıştı. Rıza Çalımbay, futbolculuk kariyerinde sadece Beşiktaş'ta görev yaptı.