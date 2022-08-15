Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Seyit Ateş, Corendon Alanyaspor maçının ardından basına mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklama:
"Sahada iyi bir futbol vardı. Eksiklerimiz vardır, kendi içimizde bunu konuşacağız.
Maalesef hakemler kaldıkları yerden devam ediyorlar ama Beşiktaş kaldığı yerden devam etmiyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, operasyon hakemlerinin silinmesini istemişti. Bugün yine bir operasyon hakemi sahadaydı. Yasin Kol için kimse "İyi hakemdir" diyemez.
Beşiktaş'a uzanan her kol mutlaka kırılacaktır. Asla susmayacağız. Biz hakemden destek istemiyoruz. Hakem adalet içinde maç yönetsin istiyoruz. Geçen yıl başlayan operasyonlar aynen devam ediyor.
Sabri Çelik ile ilgili resim kafamızda doğru durmuyor. Çelik, MHK'nın başına geldiğinde bunu dillendirmiştik. İnanılmaz şeyler gördük maçta. Hakemi izlerken vicdanen rahatsız oldum. Bu haksızlıklar rakibimize de yapılsa konuşurduk. Haksızlık kime yapılırsa müdahale ederiz.
Maçın başında düğmeyi yanlış iliklerseniz, yanlışlar devam eder. Maçın gözlemcisi Erol Ersoy, Nkoudou'nun pozisyonunu yanındakiyle penaltı olarak değerlendirdi. Devre arasında kendisine sordum, "Biz her şeyi yazıyoruz" dedi. Başkanımız "Bu hakemler düzeltilsin" dedi ama maalesef düzeltilmedi.
MHK, Beşiktaş'a operasyon niyetinde değilse Yasin Kol'a artık maç vermemeli. İnşallah bizi yanıltırlar. Yanıldığımızı görmek için Yasin Kol'un bir daha maç yönetmemesi lazım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!