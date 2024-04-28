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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sert açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan sert açıklama!

        Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati hakkında bir televizyon kanalında yapılan yorumlar üzerine sert bir açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:46
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        Beşiktaş'tan sert açıklama!
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Biz Beşiktaşız;

        Kurucularımızdan aldığımız terbiye, Baba Hakkı’nın adaleti, Süleyman Seba’nın çizdiği değerler manzumesi bizim anayasamızdır.

        Beşiktaş JK spor sahalarında yenilse de yense de şerefiyle var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir.

        Fenerbahçe ile oynadığımız maça oyuncularımız bu şiarla çıkmış, şerefiyle oynamış, kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır.

        Bundan sonra da hep böyle olacaktır.

        Maçın 25. dakikasında istemeden yaptığı bir hareketle kırmızı kart gören futbolcumuz Al Musrati, üzüntüsünü maç sonunda tüm Beşiktaş camiasından özür dileyerek göstermiştir.

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        Beyaz TV isimli televizyon kanalında profesyonel futbolcumuz Al Musrati’nin transferi ve maçta gördüğü kırmızı kartla alakalı olarak gazetecilik ve yayıncılık etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur.

        Kulübümüz yarın sabah konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır.

        Ayrıca RTÜK’e de gerekli şikayet yapılacaktır.

        Saygılarımızla.

        Beşiktaş JK

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