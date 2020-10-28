Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.