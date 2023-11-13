Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Ghezzal açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ın sağlık durumları hakkında açıklama yayımladı. Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem, Ghezzal'ın ise uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.
Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Salih Uçan ile Rachid Ghezzal'ın son durumları belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sol uyluk iç kısmında ağrı hissederek oyuna devam edemeyen futbolcumuz Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Aynı müsabakada uyluk iç adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal’ın uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Salih Uçan ile Rachid Ghezzal’ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır."