Beşiktaş'tan Salih Uçan açıklaması!

Rams Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'da gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Salih Uçan’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/mqPaNaMBef — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 14, 2025