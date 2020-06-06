Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, geçtiğimiz ay Wolverhampton'la olan sözleşmesini fesheden ve şu an serbest durumda bulunan Bright Enobakhare'nin transferi için Beşiktaş ve Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK mücadele halinde.

22 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Coventry City formasıyla 18 lig maçında 9 gole direkt katkı (6 gol, 3 asist) sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.