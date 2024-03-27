Beşiktaş'tan PFDK tepkisi!

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Beşiktaş Kulübü, İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından flaş bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlıların X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!

Buna göre TFF, İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel’i X hesabından, Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un A Milli takımdan Ümit Milli takıma gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle PFDK’ya sevk etti."

Kulübümüzden Açıklama



Ülke futbolunu en ufak bir eleştirel açıklamaya tahammül göstermeden sürekli para cezaları vererek, oyuna katkı sağlayan gönüllülerin tüm eleştiri haklarını bu vesileyle kısıtlayarak yönetmeye çalışan TFF yeni sevkleri açıkladı!



Buna göre TFF, İkinci… pic.twitter.com/TQrLNF6zH1 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 27, 2024