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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Pepe bombası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Pepe bombası!

        Beşiktaş, Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 14:59
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        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

        Siyah-beyazlılar, yaz döneminde Arsenal'den ayrılması beklenen Nicolas Pepe'yi radarına aldı.

        Fildişili futbolcu, sözleşmesinde son yıla girmiş bulunuyor.

        Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki sağ kanadın sözleşmesini feshetmesi halinde devreye girecek.

        Pepe, Arsenal'e 2019'da Lille'den 80 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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