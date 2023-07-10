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        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!

        Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Lens'ten Jean Onana'yı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 10:10
        Beşiktaş'tan Onana için yeni teklif!
        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ön libero için gündeme gelen isimlerin başında Lens forması giyen Jean Onana geliyor.

        Fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcuya, siyah-beyazlılar talip olurken yapılan ilk kiralama teklifi geri çevrilmişti.

        Fransız ekibi, Onana'yı bonservisiyle satmak isterken Beşiktaş, yeni bir teklifle kapıyı çalacak.

        Beşiktaşlı kurmaylar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor.

        İki tarafın birkaç gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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