Beşiktaş'tan olağanüstü kongre açıklaması!

Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni oyuncuları için düzenlenen imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın sezon başı itibarıyla bir uyum sorunu olabileceğini aktaran Yücel, "Yeni bir hocamız ve aramıza katılan 8 oyuncu var. Yeni bir sistem, yeni bir oyun anlayışı oluşturuluyor. Kadromuza katılan oyuncularla birlikte takımımızın bir adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Beşiktaş sezona şanssız bir şekilde başladı. Takıma katılamayan oyuncularımız var. Geçtiğimiz hafta profesyonel futbolcularımızın son derece amatör hatalarıyla puan kayıpları yaşadık. Kırmızı kartlarla birlikte oyuncularımız cezalı duruma düştü. Böyle olunca da taraftarlarımız üzüldü ve haklı olarak tepkilerini ortaya koydu." diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Sezonun henüz başında olduklarına dikkati çeken siyah-beyazlı yönetici, "Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Yeni başlıyoruz. Sezon başında kadro mühendisliğine bakılarak şampiyon ilan edilen takımları gördük. Şu anda 1 maçımız eksik ve bu takımlardan 3-4 puan gerideyiz. Bizler, 'En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş.' diyen bir camiadan geliyoruz. Bizi diğer kulüplerden ayıran en büyük özelliğimiz, Beşiktaş kültürü, duruşu ve kimliğidir. Eleştiri tabii ki olacak ama belden aşağı eleştiri olursa, Beşiktaşlılık duruşunu kaybedersek, bunu ne kupalar ne de şampiyonluklar geri getirir. Takımımız bir kazanma serisi yakaladıktan sonra ligin en büyük şampiyonluk adayı olacaktır. Tamamen nokta atışı transferler yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK RAKİBİ YİNE BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş camiasının kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'ın en büyük transferi her zaman taraftarıdır. Beşiktaş'ın sahasında maç kaybetme ihtimali, taraftar istediği zaman sıfırdır. Beşiktaş üzerinden algı operasyonu yapanları, gerçek Beşiktaşlılar olarak bir tarafa bırakmamız lazım. Lig yeni başladı. Bizim bir an önce taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik heyeti ve yönetimiyle bir olmamız lazım. Önümüzdeki haftalarda sakatlarımızın da takıma katılmasının ardından, şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş olacaktır." şeklinde konuştu.

Taraftarın üzüldüğünün farkında olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben taraftarların içinden geliyorum. Onlar üzülüyorsa ben kahroluyorum. Elimizden geldiğince hocamıza destek olmamız lazım. Her şey yeni başladı. Biz takımımıza destek olmazsak, ligin başında kaybedilecek puanları, şampiyonluğa koşarken çok ararız. Benim ricam, taraftarlarımızın takımın yanında olması. Zaten işler kötüye gittiği zaman taraftarlarımız her türlü tepkiyi koyuyor. Ben tekrar söylüyorum, Beşiktaş sezonu şampiyonlukla tamamlayacaktır. Ama işler istediğimiz gibi gitmezse, kimse merak etmesin, herkes üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Şu anda kenetlenme ve bir olma zamanı. Dört sene önceki hava biraz kayboldu. Beşiktaş'ın en büyük rakibi yine Beşiktaş. Beşiktaş'ın kayıplarında ellerini ovuşturan bir kitle var. Taraftarken bunu göremiyorduk. Bu tip algı operasyonlarına kimse kulak asmasın. Bizler de yöneticiyiz ama aynı zamanda taraftarız. Ortada vahim bir durum yok ve bu takım toparlanacaktır. Bunu da hep beraber göreceğiz. Bu akşam Medipol Başakşehir maçıyla bir çıkış yakalayacağız. Sakatların da takıma katılmasıyla Beşiktaş, 2 sene önceki ruhuna kavuşacaktır."

Yıldırım Demirören'in başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Yücel, "Olağanüstü genel kurula gidilmesiyle ilgili benim inisiyatifimde olan bir durum yok. Ama bildiğim kadarıyla Yıldırım Demirören'in bir niyeti olmadığının haberleri çıktı. Herkes Beşiktaş için adaylığını koyabilir ama şu ana kadar Yıldırım başkanın adaylığıyla ilgili herhangi bir durum olmadı." ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Kulüpte olağanüstü kongre düşüncesi bulunmadığını vurgulayan Hüseyin Yücel, "Yönetim olarak olağanüstü kongreyle ilgili bir görüşmemiz olmadı, yanından da geçilmedi. Bir algı oluşturuluyor ve böyle işler varmış gibi gösteriliyor. Böyle olunca da odaklanmamız gereken işlerin dışına çıkıyoruz. Şu anda takımımızın desteğe ihtiyacı var. Bir adaptasyon sorunu oldu ve sürece ihtiyaç var. Bu tabii ki 15 maçlık, 18 maçlık bir süre değil. Bazı sakatlıklar oldu, son derece profesyonel oyuncuların hatalarıyla kırmızı kartlar gördük. Toparlayacağız çünkü takım umut vadediyor. Biz yeter ki birlik olalım, sonrası çorap söküğü gibi gelecek." diyerek sözlerini tamamladı.