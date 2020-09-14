Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.