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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, beraberindeki kulüp yöneticileriyle Kongolu savunma oyuncusunun tedavi gördüğü SANKO Hastanesine gelerek doktorlarla görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kocadağ, "Kendisiyle konuştuk, tatsız bir olay yaşadık. Bizleri çok korkuttu. Çok şükür bilinci açık. Morali de iyi." dedi.

Kulüp Doktoru Kerem Ülkü de N'Sakala'nın sahada ani bir şuur kaybıyla beraber bulantı ve kusma sorunu yaşadığını anlattı.

Ekibiyle beraber saha içinde müdahalede bulunduklarını dile getiren Ülkü, şöyle konuştu:

"Şu an için oyuncumuzun yaşamsal durumları stabil. Şuuru açık ve bizimle konuşabiliyor. Endişe edilecek bir durum yok. Elbette böyle bir durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için daha detaylı tetkikleri yapılıyor. Bu akşam burada müşahedede kalmasını öngörüyoruz. Tetkiklerin sonucuna göre kamuoyuna bilgilendirme yapacağız."

Ülkü, N'sakala'nın futbolculuk geleceğine dair bir endişe olup olmadığına ilişkin soruya, "Şu anda böyle bir şey söylemek zor, olabileceğini tahmin etmiyorum. Oyuncularımızın sürekli kardiyolojik tetkikleri yapılıyor. Oyuncumuzun da bu değerlendirmesi yakın zamanda yapıldı. Bir çok faktör böyle bir duruma neden olabiliyor. Hava koşulları bunlardan birisi. Zaman zaman oyuncular böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Umarız ki futbol geleceğine dair bir sorun yaşanmaz." yanıtını verdi.

MAÇ SIRASINDA RAHATSIZLANMIŞTI

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bırakmış, Kongolu oyuncu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.