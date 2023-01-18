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Beşiktaş'tan 'muşta' açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Ankaragücü maçında sahaya muşta atılması hakkında flaş bir açıklama yayınladı.

Giriş: 18.01.2023 - 23:22 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'tan 'muşta' açıklaması!
HABERTURK.COM

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya muşta atılmasıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.

Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."

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