Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, İdlib'de kaybettiğimiz 33 şehidimizi unutmadı. Mücadelenin ilk 11'iyle ilgili yapılan paylaşımda 'Mehmetçik' vurgulandı.

Siyah-beyazlılar, Twitter ve Instagram hesaplarından "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silüeti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk Bayrağı'nın vurgulandığı bir fotoğraf paylaştı.