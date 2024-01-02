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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Matheus Saldanha hamlesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Matheus Saldanha hamlesi!

        Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:54
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        Beşiktaş onun peşinde!
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        Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha ve konuk ekipten Osman Bukari'yi mercek altına almıştı. Bukari için yapılan görüşmelerde Kızılyıldız kapıyı 7 milyon Euro'dan açarken bu transfer şimdilik askıya alındı.

        Aybaba'nın Saldanha için ise kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

        24 yaşındaki futbolcu, 18 maçta 14 gol ve 5 asist üretirken Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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