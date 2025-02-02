Beşiktaş'tan Lemina açıklaması!
Beşiktaş, Mario Lemina'yla alakalı transfer girişimi olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Giriş: 02.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:05
Beşiktaş, Mario Lemina'yla alakalı transfer girişimi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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